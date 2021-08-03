В Garage Screen презентуют магистратуру «Гаража» «Практики кураторства в современном искусстве»

5 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет презентация магистерской программы «Гаража» «Практики кураторства в современном искусстве». Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.
Об особенностях поступления в магистратуру и учебы расскажут главный куратор «Гаража» и академический руководитель магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» Екатерина Иноземцева и руководитель академических программ музея Мария Польникова.
Встреча в том числе будет посвящена вопросам карьерных стратегий в сфере культуры и современного искусства и роли образования в профессиональном становлении специалистов.
Начало мероприятия в 19.00, вход свободный по регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте музея, а подключиться к видеотрансляции — на ютьюб-канале. Узнать подробнее о магистратуре можно здесь.