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Суд снял запрет на вырубку леса в ареале произрастания краснокнижных растений на Сахалине

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:58

Суд во Владивостоке рассмотрел жалобы СТК «Горный воздух» и Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области на запрет вырубки леса под строительство горнолыжного комплекса, пишут «Такие дела» со ссылкой на главу «Эковахты Сахалина» Дмитрия Лисицына. Дело направлено на новое рассмотрение.

Летом 2020 года общественники подали иск в Южно-Сахалинский городской суд к комплексу «Горный воздух» с требованием запретить рубки леса на участке в Долине туристов. В этом районе, по словам активистов, располагается крупнейшая в стране ценопопуляция краснокнижного кардиокринума сердцевидного, также известного как лилия Глена.

Позже суд запретил «Горному воздуху» рубить лес в местах произрастания краснокнижных видов. Пересадку растений также посчитали невозможной, так как изъятие редких растений из дикой природы в целях строительство запрещено законом.

В июне в Долине туристов все-таки пересадили четверть лилий Глена. Разрешение на изъятие 370 единиц растений выдал замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, сообщали в «Эковахтах Сахалина». По данным активистов, при пересадке цветов присутствовал начальник сахалинского Росприроднадзора Константин Белов.

Сразу после этого «Такие дела» попросили прокомментировать Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора, на каком основании они разрешили пересаживать краснокнижные растения. 2 августа издание получило ответ, в котором говорилось о выдаче 25 мая разрешений на вырубку нескольких видов растений из Красной книги, однако лилии Глена в списке не оказалось.

«Чиновники просто перечислили основные положения нормативно-правовых актов, которые регулируют вопрос полномочий Росприроднадзора по выдаче разрешений на добычу краснокнижных растений. При этом добывать эти объекты можно только в строго ограниченных целях, а в письме чиновники сознательно не перечислили эти цели», — отметил Лисицын.

Он уточнил, что строительство промышленных объектов не считается целью, ради которой можно изымать из природной среды растения, входящие в Красную книгу. Такое исключение делали только ради сочинской Олимпиады, отметил Лисицын.

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