В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 010 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1498 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост заболевших в Москве уменьшился с 3330 до 1952. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский край.