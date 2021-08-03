В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 010 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1498 заражений меньше, чем вчера.
Суточный прирост заболевших в Москве уменьшился с 3330 до 1952. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 334 195. За последние сутки выздоровели 18 963 человека, за все время — 5 659 746. За сутки умерли 788 пациентов, за весь период — 160 925.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 198,2 млн человек, более 4,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,7 млн), на втором — Индия (31,6 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).