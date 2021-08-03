Почти половина россиян собирается работать, пока позволяет здоровье

Почти половина россиян — 42% — планирует работать до тех пор, пока позволяет здоровье. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса HH.ru и финтех-компании «Деньги вперед».

Таким образом в основном ответили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет — их доля составила 45–50%. В лидерах по регионам Подмосковье (55%), Волгоградская и Иркутская области — 53% и 50% соответственно.

Бросить работу или уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются 30%. Еще 19% респондентов ответили, что не будут ждать пенсии, а уйдут с работы раньше срока. До 70–75 лет планируют работать 6%.

При этом более половины россиян — 56% — не откладывают деньги на пенсию. Заботятся о сбережениях чаще всего менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Реже всего этим занимаются люди рабочих профессий — только 32% из них откладывают деньги.

Каждый четвертый опрошенный — 26% — после выхода на пенсию ожидает сильного сокращения доходов. Еще 20% планируют жить на доход от пассивных инвестиций и путешествовать. 17% респондентов ответили, что будут сдавать в аренду недвижимость, а 3% останутся на содержании детей.

Всего в опросе принял участие 2261 работающий россиянин.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с финансовым консультантом консалтинговой группы «Личный капитал» Романом Бобровым о том, почему начать заботиться о своей старости стоит еще в молодом возрасте и какие есть способы накопить на пенсию.