Британского рэпера Dizzee Rascal обвинили в нападении на женщину. Музыкант предстанет перед судом из‑за нанесения телесных повреждений женщине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство PA и правоохранительные органы Лондона.

По сведениям полиции, 8 июня рэпер нанес побои некой женщине, имя которой не называется. Она получила «незначительные повреждения», госпитализация не потребовалась. С чем был связан конфликт музыканта и пострадавшей, не сообщается.

Слушание по делу Дилана Миллса (это настоящее имя Dizzee Rascal) пройдет 3 сентября в Кройдонском магистратском суде. Появится ли на нем артист, неизвестно. Он пока не прокомментировал обвинения.

Dizzee Rascal — один из самых влиятельных британских рэп-музыкантов. Он внес большой вклад в популяризацию грайма — жанра музыки на стыке хип-хопа, гэриджа и дансхолла. В прошлом году артист стал кавалером ордена Британской империи и выпустил седьмой альбом.