Олимпийская чемпионка Лилли Кинг высказалась против участия россиян в Играх в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из США Лилли Кинг высказалась против участия россиян в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил портал Yahoo.

Американка заявила в разговоре с журналистами, что на Играх присутствуют многие люди, которых на них быть не должно. По всей видимости, Кинг имела в виду российских спортсменов.

Она отметила, что присутствие атлетов из «страны, которую следовало дисквалифицировать и которая вместо этого получила пощечину и ребрендинг своего национального флага» сказалось на американском пловце Райане Мерфи и «испортило» его впечатления от Игр.

Ранее Мерфи занял второе и третье места в заплывах на 100 и 200 метров на спине — обе эти гонки выиграл россиянин Евгений Рылов. После проигрыша Мерфи сказал на пресс-конференции, что заплыв был «вероятно, не чистым».

Позднее американец добавил, что его комментарий «определенно восприняли немного иначе» и что это якобы «разочаровало» его. Однако Мерфи подчеркнул: «Я действительно верю, что в плавании есть допинг».