Инстаграм-блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше машины. ГИБДД начала проверку

Инстаграм-блогер Сергей Косенко выложил на своей странице в соцсети видео, в котором он едет в автомобиле «Бентли», к крыше которого веревками и скотчем привязана его девушка Илона. После этого ГИБДД начала проверку, сообщило агентство «Москва».
Ролик появился в инстаграме 1 августа и был снят рядом с «Москва-Сити». В комментариях в сторис Косенко рассказал, почему он решил снять это видео. Судя по словам блогера, он участвует в неком «баттле», одним из заданий которого была такая съемка.
Косенко отетил, что «Бентли» из ролика принадлежит не ему, а другому человеку. А героиней видео — той самой девушкой на крыше — стала подруга инфлюенсера Илона Дрожь. Она также известна как блогер, правда подписчиков у нее меньше — 480 тыс. человек (у Косенко — 5 млн).
Телеграм-канал «112» предположил, что водитель «Бентли» будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей. При этом у Косенко, по информации «112», уже 68 неоплаченных штрафов на сумму 78500 рублей.