Инстаграм-блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше машины. ГИБДД начала проверку

Инстаграм-блогер Сергей Косенко выложил на своей странице в соцсети видео, в котором он едет в автомобиле «Бентли», к крыше которого веревками и скотчем привязана его девушка Илона. После этого ГИБДД начала проверку, сообщило агентство «Москва».

Ролик появился в инстаграме 1 августа и был снят рядом с «Москва-Сити». В комментариях в сторис Косенко рассказал, почему он решил снять это видео. Судя по словам блогера, он участвует в неком «баттле», одним из заданий которого была такая съемка.