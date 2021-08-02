На Okko пройдет эксклюзивная премьера сериала Андрея Прошкина «Выжившие»

12 августа в мультимедийном сервисе Okko состоится эксклюзивная премьера сериала «Выжившие». Восьмисерийный триллер расскажет о разрушенной эпидемией цивилизации, сообщили «Афише Daily» в Okko.

В центре истории окажется тихий провинциальный город, в котором из‑за вируса погибает большая часть населения. Оставшимся жителям приходится бороться с зимними холодами и сонной болезнью и искать способ выбраться из окруженного города.

Креативным продюсером шоу выступил Борис Хлебников («Аритмия», «Обычная женщина»). Одним из сценаристов проекта стал Роман Волобуев («Последний министр», «Квест»), режиссером сериала — Андрей Прошкин («Переводчик», «Доктор Рихтер», «Орлеан», «Орда»), оператором-постановщиком — Артем Емельянов («Теснота», «Воскресенье»).

В актерский состав вошли Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, Виталия Корниенко, Анна Слю, Дарья Екамасова, Роза Хайруллина, Сергей Бондарчук, Алексей Розин и Глеб Пускепалис.

По словам Хлебникова, сериал задумывался Александром Лунгиным еще до пандемии и с ее началом «попал в абсолютно абсурдную ситуацию». «Мы оказались в странной актуальности», — добавил кинопродюсер, отметив, что обычно ему не нравятся проекты, быстро реагирующие на то, что происходит вокруг.

«Обычно это получается не очень адекватно, потому что это задача журналистики, а не работа сценаристов или режиссеров. Но когда за диалоги взялись Роман Волобуев и Елена Ванина, стала происходить очень интересная вещь. Они начали привносить свои свежие впечатления про то, что происходило с ними самими», — рассказал Хлебников.

Прошкин пояснил, что команда сериала решила, что в сложившейся ситуации делать фантастический фильм неправильно, и попробовала, сохранив изначальную задумку и сюжет, сделать героев более достоверными и близкими зрителю.

Основной сериал дополняют восемь самостоятельных веб-проектов, действие которых разворачивается в той же реальности. Каждое веб-шоу повествует о людях, которые стремятся найти смысл жизни и приспособиться к миру, перевернувшемуся с ног на голову.

«Кто‑то пытается пробиться в зараженную Москву, чтобы спасти семью. Кто‑то вынужден постоянно просыпаться рядом с убийцей. Кто‑то фиксирует агонию старого мира в своем блоге выживальщика. А кто‑то возомнил себя пророком и готовит праведников ко второму пришествию Христа», — рассказали о веб-сериалах в Okko.

«Веб-сериалы — необъемлемая часть мира, который заявляют авторы. На моей памяти это первая подобная история, которая так погружает зрителя. Это дает абсолютно новый объемный киномир», — прокомментировал генпродюсер Okko Джаник Файзиев.