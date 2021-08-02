От «ВИА Гры» до Amatory: «Лента.ру» запустила новый сезон проекта об истории российской поп-музыки

Издание «Лента.ру» запустило второй сезон шоу «История русской поп-музыки». Посмотреть первую серию уже можно на ютьюбе и в «ВКонтакте».

Новый сезон посвящен главным исполнителям 2000-х: от «Фабрики звезд» до Amatory. Ведущим проекта выступает музыкальный критик и автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.