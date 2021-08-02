От «ВИА Гры» до Amatory: «Лента.ру» запустила новый сезон проекта об истории российской поп-музыки

Издание «Лента.ру» запустило второй сезон шоу «История русской поп-музыки». Посмотреть первую серию уже можно на ютьюбе и в «ВКонтакте».
Новый сезон посвящен главным исполнителям 2000-х: от «Фабрики звезд» до Amatory. Ведущим проекта выступает музыкальный критик и автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.
Всего будет 10 серий, каждая из которых посвящена одному году в истории русской попсы. Первый эпизод, соответственно, рассказывает о 2000-м: о взлете популярности Децла, первом исполнении трека «Моя игра» Басты, откровенности «ВИА Гры», которая поразила зрителей, и фильме «Брат-2», воскресившем русский рок.
В проекте приняли участие более 50 знаковых музыкантов и продюсеров нулевых. В том числе DJ Smash и Юлия Савичева, создатели шоу «Фабрика звезд» и группы t.A.T.u., герои альтернативной сцены Amatory и Jane Air.