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Илон Маск предлагал себя на пост главы Apple. Историю рассказал журналист The Wall Street Journal

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Журналист из The Wall Street Journal Тим Хиггинс опубликовал книгу, посвященную компании Tesla. В ней он рассказал про случай из 2016 года, когда гендиректор Apple Тим Кук обратился к Илону Маску с предложением купить его бизнес. Об этом пишет The Los Angeles Times.

По словам Хиггинса, тогда Tesla испытывала серьезные финансовые проблемы, приближалась презентация бюджетного электромобиля Model 3 — эта версия станет самой популярной в линейке автомобилей компании, но ее производство далось очень непросто.

В этот момент Кук позвонил исполнительному директору Tesla Илону Маску и предложил сделку: Apple покупает компанию. Маск отметил, что предложение станет интереснее, если к нему добавиться одно условие: бизнесмен возглавит Apple. В ответ Кук выругался и бросил трубку.

Илон Маск узнал про историю журналиста и написал в твиттере, что тому удалось сделать свою книгу «фальшивой и скучной одновременно». Миллиардер также заявил, что никогда не общался с главой Apple, лишь однажды он просил встречи с ним, чтобы поговорить о покупке Tesla со стороны Apple, но получил отказ.

Хиггинс ответил, что этой историей с ним поделились люди, которые слышали об этом от самого Маска.

В пресс-службе Apple напомнили об интервью, которое Тим Кук дал The New York Times в апреле 2021 года. Из его слов следует, что он ни разу не общался с Маском.

Ранее Илон Маск уже рассказывал, что «в самые темные времена» предлагал Apple купить Tesla. Тогда компания стоила около 6% от сегодняшней стоимости.

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