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Депутат предложил жителям Курганской области подписать соглашение о долголетии. Они освистали его

Семён Гудошников
Сегодня в 12:59

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области предложил им подписать соглашение о долголетии, которое обязывает подписавшего прожить до 80 лет. Местные жители отказались заключать соглашение, освистав народного избранника, пишет Znak.com.

Вот выдержка из документа:

«Мы обязуемся: не злоупотреблять алкоголем, категорически не употреблять табачные и наркотические изделия, а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой. Обещаем исключить из своей речи употребление мата и другой нецензурной брани.

Даем слово вести активный образ жизни: по утрам делать гимнастику или зарядку, соблюдать меры личной гигиены, заниматься закаливанием. Обещаем беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу.

Мы будем активно участвовать в спортивной, культурной и духовной жизни своего села, деревни, города, района и области в целом. Кроме того, обязуемся в большей степени усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций, увлечения творчеством».

После предложения Ильтякова подписать документ последовала реплика из зала: «Было бы на что». На это депутат ответил: «Мы с вас берем обязательство. Мы с вас спросим, если не получится. Мы вас достанем оттуда, чтоб вы жили».

Затем на сцену вышла женщина, которая заявила, что и так соблюдает все условия соглашения, но не знает, доживет ли до 80-ти из‑за качества жизни — стресса и социальных проблем. В ответ Ильтяков сказал, что документ не юридический, а моральный, и о его неподписании станет известно митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу, который благословил соглашение.

После этого слово взял священник Александр Гадиян, который сказал, что все перечисленное в документе уже есть в Евангелии, и «Единой России» нужно пойти по пути упрощения, а не усложнения и отказаться от дополнительных соглашений. Гадиян добавил, что вместо этого хотел бы ускорить строительство местного храма во имя Святой Троицы. Ильтяков назвал храм сараем, на что люди начали освистывать его и уходить из зала, где проходила встреча.

В разговоре с изданием 45.RU депутат назвал произошедшее «саботажем, в котором приняли участие противники Вадима Шумакова (губернатора Курганской области. — Прим. ред.) и главы администрации района». По его словам, после встречи жители все же подписали документ, а храм он назвал сараем, поскольку его не могут достроить 15 лет, а значит он не нужен людям.

Ильтяков заключает соглашение о долголетии с жителями разных районов Курганской области с конца июня. В своей группе в «ВКонтакте» он заявил, что подписание этого документа — «первый шаг на пути к снижению смертности».

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