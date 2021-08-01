Депутат предложил жителям Курганской области подписать соглашение о долголетии. Они освистали его

«Мы обязуемся: не злоупотреблять алкоголем, категорически не употреблять табачные и наркотические изделия, а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой. Обещаем исключить из своей речи употребление мата и другой нецензурной брани. Даем слово вести активный образ жизни: по утрам делать гимнастику или зарядку, соблюдать меры личной гигиены, заниматься закаливанием. Обещаем беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу. Мы будем активно участвовать в спортивной, культурной и духовной жизни своего села, деревни, города, района и области в целом. Кроме того, обязуемся в большей степени усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций, увлечения творчеством».

После предложения Ильтякова подписать документ последовала реплика из зала: «Было бы на что». На это депутат ответил: «Мы с вас берем обязательство. Мы с вас спросим, если не получится. Мы вас достанем оттуда, чтоб вы жили».

Затем на сцену вышла женщина, которая заявила, что и так соблюдает все условия соглашения, но не знает, доживет ли до 80-ти из‑за качества жизни — стресса и социальных проблем. В ответ Ильтяков сказал, что документ не юридический, а моральный, и о его неподписании станет известно митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу, который благословил соглашение.

После этого слово взял священник Александр Гадиян, который сказал, что все перечисленное в документе уже есть в Евангелии, и «Единой России» нужно пойти по пути упрощения, а не усложнения и отказаться от дополнительных соглашений. Гадиян добавил, что вместо этого хотел бы ускорить строительство местного храма во имя Святой Троицы. Ильтяков назвал храм сараем, на что люди начали освистывать его и уходить из зала, где проходила встреча.