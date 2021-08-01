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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:35

На 92-м году жизни скончался президент и бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Причина смерти не сообщается. На сайте журфака МГУ появилась запись под заголовком «Прощай, Учитель…».

Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов — от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным.
пресс-служба журфака МГУ

Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, а с 1965 по 2007 год занимал пост декана. На этой должности он проработал 42 года, после чего занял почетную должность президента факультета. Он имел ученую степень доктора филологических наук.

В 2018 году Засурский получил звание заслуженного журналиста России, а также почетное звание «Легенда российской журналистики».

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