Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год

На 92-м году жизни скончался президент и бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Причина смерти не сообщается. На сайте журфака МГУ появилась запись под заголовком «Прощай, Учитель…».