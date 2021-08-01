Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год

На 92-м году жизни скончался президент и бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Причина смерти не сообщается. На сайте журфака МГУ появилась запись под заголовком «Прощай, Учитель…».
Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, а с 1965 по 2007 год занимал пост декана. На этой должности он проработал 42 года, после чего занял почетную должность президента факультета. Он имел ученую степень доктора филологических наук.
В 2018 году Засурский получил звание заслуженного журналиста России, а также почетное звание «Легенда российской журналистики».