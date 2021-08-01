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Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:04

Квентин Тарантино не разрешал тогда еще малоизвестному в Голливуде австрийцу Кристофу Вальцу репетировать с коллегами диалоги из «Бесславных ублюдков». Актер настолько хорошо вживался в роль нацистского полковника Ганса Ланда, что режиссер решил оставить в секрете его талант до начала съемок.

«Я не хочу, чтобы вы репетировали с другими актерами перед съемками. Я не хочу, чтобы Диана Крюгер или Брэд Питт знали о вашем умении метать оружие, пока не включатся камеры», — вспомнил свою просьбу Тарантино в подкасте «Moment».

Вальц согласился, но все же хотел с кем‑нибудь порепетировать. Для него сделали исключение: ему разрешили прогнать сцены с Дени Меноше, сыгравшим французского фермера. Тарантино сказал, что для этих двух актеров было очень важно репетировать вместе, чтобы добиться такого напряженного момента, который положил начало фильма.

Начальная сцена в «Бесславных ублюдках»

Актерскому составу еще предстояла читка сценария. Тарантино попросил Вальца выкладываться не на полную — на 6 из 10 баллов. «Всем очень интересно, кто играет Ганса Ланда. Я не прошу, чтобы вы плохо читали текст, но я хочу, чтобы вы сильно сдерживались», — сказал тогда режиссер.

Тактика Тарантино сработала. Роль нациста Ланда принесла Кристофу Вальцу «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а спустя три года еще один и в той же номинации — за роль доктора Кинга Шульца в «Джанго освобожденном» Тарантино.

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