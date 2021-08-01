Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами

Квентин Тарантино не разрешал тогда еще малоизвестному в Голливуде австрийцу Кристофу Вальцу репетировать с коллегами диалоги из «Бесславных ублюдков». Актер настолько хорошо вживался в роль нацистского полковника Ганса Ланда, что режиссер решил оставить в секрете его талант до начала съемок.
«Я не хочу, чтобы вы репетировали с другими актерами перед съемками. Я не хочу, чтобы Диана Крюгер или Брэд Питт знали о вашем умении метать оружие, пока не включатся камеры», — вспомнил свою просьбу Тарантино в подкасте «Moment».
Вальц согласился, но все же хотел с кем‑нибудь порепетировать. Для него сделали исключение: ему разрешили прогнать сцены с Дени Меноше, сыгравшим французского фермера. Тарантино сказал, что для этих двух актеров было очень важно репетировать вместе, чтобы добиться такого напряженного момента, который положил начало фильма.
Актерскому составу еще предстояла читка сценария. Тарантино попросил Вальца выкладываться не на полную — на 6 из 10 баллов. «Всем очень интересно, кто играет Ганса Ланда. Я не прошу, чтобы вы плохо читали текст, но я хочу, чтобы вы сильно сдерживались», — сказал тогда режиссер.
Тактика Тарантино сработала. Роль нациста Ланда принесла Кристофу Вальцу «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а спустя три года еще один и в той же номинации — за роль доктора Кинга Шульца в «Джанго освобожденном» Тарантино.