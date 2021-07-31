Полиция Гонконга арестовала мужчину, якобы освиставшего гимн Китая во время трансляции Олимпиады

Инцидент произошел 26 июля в одном из ТРЦ в Гонконге. С большого экрана толпа посетителей смотрела церемонию награждения гонконгского фехтовальщика Эдгара Ченга, который впервые с 1996 года выиграл для города золотую медаль на Олимпиаде. После того, как заиграл китайский гимн, а на трибуну за наградой вышел Ченг, люди начали скандировать «Мы — Гонконг!» и громко аплодировать спортсмену.

Полиция Гонконга арестовала 40-летнего мужчину, подозревая его в оскорблении гимна Китая. Из уголовного дела следует, что он якобы размахивал колониальным флагом Гонконга во время трансляции Олимпиады. Об этом сообщает The Guardian .

Видео распространили пользователи соцсетей, а некоторые обратились в полицию. По словам правоохранителей, в толпе якобы были активисты, которые пронесли флаги с лозунгами за независимость Гонконга.

Среди задержанных оказался неназванный мужчина, который к тому же выкрикивал лозунги о независимости. На него завели дело, по которому ему грозит штраф до 50 тыс. гонконгских долларов (6400 долларов) и до девяти лет тюремного заключения. В полиции пообещали продолжить расследование и не исключили, что арестованных будет больше.

В прошлом году власти Китая приняли постановление, предусматривающее уголовную ответственность за оскорбление национального флага и герба, а также гимна страны. Этот закон приняли после массовых антиправительственных протестов в Гонконге.