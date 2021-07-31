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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Ее будет возглавлять бывший министр культуры Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что комиссия создана в целях эффективного взаимодействия органов власти с научно-образовательной и культурной сферами в вопросах, касающихся защиты исторической правды и сохранения исторической памяти.

Межведомственная комиссия будет анализировать деятельность иностранных структур и лиц, «наносящих ущерб национальным интересам России в исторической сфере», предупреждать попытки фальсификации истории, выдвигать идеи проведения просветительских акций и формировать предложения по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий».

Кроме того, в полномочия комиссии входит координация деятельности госорганов и научно-образовательного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию.

Ранее Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент заявил, что воспринимает стену, которая в последние годы возникла между Россией и Украиной, как «большую общую беду, как трагедию». Он также напомнил, что русские и украинцы восходят к древнерусской народности, у которой был единый язык и вера.

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