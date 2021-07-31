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В порту Роттердама организовали экскурсии к перекрывшему Суэцкий канал контейнеровозу Ever Given

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:30

В порту Роттердама появились паромные экскурсии к контейнеровозу Ever Given, который в марте заблокировал Суэцкий канал. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Корабль пробудет в Нидерландах всего несколько дней, а после отправится в британский порт Феликстоу. Пока 400-метровое судно находится в Роттердаме, вокруг него можно будет проплыть на экскурсионном пароме.

Билеты на эти туры начали продавать в тот же день, когда Ever Given прибыл в порт. В данный момент все путевки на полуторачасовую экскурсию уже распроданы. Они стоили 10,95 евро.

Попасть на само судно у туристов и местных жителей не получится. Допуск на борт есть только у портового персонала, рассказал технический директор Ever Given. По его словам, экскурсии по кораблю проводиться не будут из‑за требований безопасности и ковидных ограничений.

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