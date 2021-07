В порту Роттердама организовали экскурсии к перекрывшему Суэцкий канал контейнеровозу Ever Given

В порту Роттердама появились паромные экскурсии к контейнеровозу Ever Given, который в марте заблокировал Суэцкий канал. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Корабль пробудет в Нидерландах всего несколько дней, а после отправится в британский порт Феликстоу. Пока 400-метровое судно находится в Роттердаме, вокруг него можно будет проплыть на экскурсионном пароме.