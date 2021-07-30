РКН заблокировал сайт центра «Досье»

Роскомнадзор заблокировал сайт центра «Досье» по требованию Таганского районного суда. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

В реестр запрещенных сайтов попала страница «Дело Шестуна» из доклада «Лубянская Федерация» о бывшем главе Серпуховского района Московской области.

«Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие‑либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята. В справке о деле Шестуна мы опубликовали эксклюзивные моменты из разговоров генерала ФСБ Ивана Ткачева, так что нетрудно предположить, что обидеться мог именно он», — сказано в сообщении «Досье».

Там также добавили, что на работе сайта это никак не скажется, ведь «в 2021 году все россияне уже разобрались, как пользоваться VPN».

Центр «Досье» — некоммерческий проект Михаила Ходорковского, на сайте которого публикуются расследования о высокопоставленных чиновниках и правоохранительных органах.