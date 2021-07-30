В Москве пройдет международный фестиваль экспериментального кино MIEFF

С 11 по 17 августа в Москве пройдет шестой международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Целью мероприятия станет знакомство широкой аудиторией с экспериментальным кино, а также поддержка локальных авторов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет на пяти разных площадках: Летний кинотеатр «Гаража» Garage Screen, Центр документального кино в Музее Москвы, кинотеатры «Иллюзион» и «Художественный», а также ДК Рассвет.

В программе заявлены спецпоказы полнометражных фильмов Мэтью Барни и Цао Фэй, коллаборация с японским кинофестивалем Image Forum, кураторская программа «Сколько длится настоящее» о проблемах 21 века, а также ретроспектива Натаниэла Дорски с его кинопленочными работами последних лет. Объединяющей темой фестиваля станет «1000 и 1 способ обрести дом».

В международном конкурсе участвую 29 короткометражных работ из 24 стран. Среди них — США, Япония, Германия, Индия, Франция, Украина, Руанда, Ливан, Таиланд, Мексика, Литва и Россия. Фильмы разбиты на шесть блоков, которые посвящены определенному аспекту людского поиска своего места на Земле: «По ту сторону дверей», «В песках времен», «В хрупком сосуде», «В ритуале припоминания», «На пересечении стихий» и «В мерцании грез». Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

В программе экспериментальных фильмов и видео из России покажут 14 разных картин, которые объединены стремлением переизобрести визуальный язык. После показов российского конкурса в «Иллюзионе» состоятся Q&A с авторами.

На протяжении всего мероприятия в музее «Гараж» будет работать образовательная лаборатория «Внеклассные практики». На ней посетители смогут исследовать идеи и методы работы с движущимся изображением.

Узнать подробнее и приобрести билеты на показы можно здесь.