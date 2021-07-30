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Антон Моисеенко снял для «Хадн дадн» клип на песню «Храмомама». Он снят в ч/б и раскрашен нейросетью

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:37

Московская группа «Хадн дадн» опубликовала клип на песню «Храмомама». Его снял режиссер Антон Моисеенко в виде полноценного короткометражного фильма.

10-минутное видео представляет череду образов, умиротворяющих, пугающих, вызывающих тревогу. По словам лейбла «Родной звук», «клип красивый и страшный, в нем жизнь, смерть, солдаты, метель и многое другое».

«Магия рождается на границе с осязаемым сновидением посреди долгой поездки в междугородней маршрутке. Клип был снят на черно-белую пленку, а потом раскрашен нейросетью», — рассказали в телеграм-канале «Сторона».

В работе над роликом приняли участие более 70 человек, в том числе участница группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина.

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