Антон Моисеенко снял для «Хадн дадн» клип на песню «Храмомама». Он снят в ч/б и раскрашен нейросетью

10-минутное видео представляет череду образов, умиротворяющих, пугающих, вызывающих тревогу. По словам лейбла «Родной звук», «клип красивый и страшный, в нем жизнь, смерть, солдаты, метель и многое другое».

Московская группа «Хадн дадн» опубликовала клип на песню «Храмомама». Его снял режиссер Антон Моисеенко в виде полноценного короткометражного фильма.

«Магия рождается на границе с осязаемым сновидением посреди долгой поездки в междугородней маршрутке. Клип был снят на черно-белую пленку, а потом раскрашен нейросетью», — рассказали в телеграм-канале «Сторона».

В работе над роликом приняли участие более 70 человек, в том числе участница группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина.