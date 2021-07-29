В ДК «Рассвет» покажут немое кино «Восход солнца» Мурнау. Фильм будет сопровождать живая музыка

30 июля в ДК «Рассвет» покажут немую картину «Восход солнца» немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
В центре сюжета — классический любовный треугольник. Его участники — женщина из города, мужчина и его жена. Женщина переезжает из города в приозерную деревушку и сводит с ума молодого фермера. Бестии с черным роковым каре становится мало свиданий на закате — она соблазняет мужчину утопить его белокосую жену, чтобы любовники могли беспрепятственно зажить вместе. Но когда фермер начинает сомневаться, его жена обо всем догадывается и сбегает.
«Восход солнца» — общепризнанный шедевр немого кино. Лента удостоена трех «Оскаров», включая номинацию «За выдающиеся художественные достоинства» (такая награда вручалась только однажды).
Показ в ДК «Рассвет» приурочен к выходу русского издания «Марнау» историка кино Лотте Айснер. Перед показом книгу представит главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин.
Сам фильм будет сопровождаться живым саундтреком с элементами свободной импровизации и live electronics.