В ДК «Рассвет» покажут немое кино «Восход солнца» Мурнау. Фильм будет сопровождать живая музыка

30 июля в ДК «Рассвет» покажут немую картину «Восход солнца» немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В центре сюжета — классический любовный треугольник. Его участники — женщина из города, мужчина и его жена. Женщина переезжает из города в приозерную деревушку и сводит с ума молодого фермера. Бестии с черным роковым каре становится мало свиданий на закате — она соблазняет мужчину утопить его белокосую жену, чтобы любовники могли беспрепятственно зажить вместе. Но когда фермер начинает сомневаться, его жена обо всем догадывается и сбегает.