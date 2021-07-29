Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире

В финале россиянки Лариса Коробейникова , Инна Дериглазова , Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.

Российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире. Об этом сообщает ТАСС .

Бронзовые медали завоевали итальянские спортсменки, которые обыграли в поединке за третье место команду США (45:23).

Золото рапиристок стало восьмым для сборной России. В медальном зачете страна занимает четвертое место. На первой строчке — Япония (15 золотых медалей). За ней следуют США и Китай — у них по 14 золотых медалей.