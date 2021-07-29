Экс-мэр Иркутска записал пародию на Little Big. Это ответ музыкантам, возмутившимся грязью в Байкале

Таким образом Кондрашов ответил солисту коллектива Илье Прусикину (Ильичу), который до этого раскритиковал чистоту воды в озере. Артист снял видео с впечатлениями от поездки на Байкал, в котором заявил, что вода в «самом чистом озере мира» на самом деле грязная.

Видео не понравилось бывшему чиновнику. В ответ он загримировался в Ильича и исполнил танец на берегу Байкала, а потом еще и спел. В конце Кондрашов извинился от лица артиста: «На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это была пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я все уже собрал».

Виктор Кондрашов занимал должность мэра Иркутска в 2010–2015 годах.