Ученые нашли на дне Атлантического океана «Губку Боба» и «Патрика». Но сблизила их не дружба, а обед

Специалист NOAA Кристофер Ма заявил, что обычно избегает таких сравнений, но здесь было сложно устоять от соблазна. В разговоре с Business Insider он отметил , что большинство фотографий реальных прототипов «Губки Боба» и «Патрика» неверны, но на этот раз можно провести сопоставление — из‑за цвета и формы подводных обитателей.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) запечатлели при помощи глубоководного аппарата реальных прототипов Губки Боба и Патрика. Парочка желтой морской губки и розовой звезды находилась на дне Атлантического океана, на склоне подводной горы Retriever в 320 километрах от Нью-Йорка.

На Земле существует около 8,5 тыс. видов морских губок, но лишь малая часть из них имеет квадратную форму. Запечатленная губка рода Hertwigia, напоминающая героя мультфильма, необычна и своим ярко-желтым цветом. Большинство глубоководных губок оранжевые или белые — это помогает им замаскироваться в тускло освещенной среде.

А вот цвет найденной морской звезды рода Chondraster более распространен. Обычно они бывают белыми, темно- или светло-розовыми, как в данном случае.

В отличие от мультфильма сблизила морских обитателей далеко не дружба. Звезды рода Chondraster — хищники, и морские губки для них — один из самых распространенных пунктов в меню. Так что, подкрадываясь к «Губке Бобу» «Патрик», по всей видимости, имел ввиду не дружбу, а обед.

Кстати, питаются морские звезды необычным способом — они выворачивают свой желудок наизнанку и выделяют пищеварительные ферменты на добычу. Эти вещества расщепляют жертву, которую медленный морской хищник перемещает к ротовому отверстию.