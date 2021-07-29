СМИ: Власти Испании обвинили Шакиру в неуплате налогов. Певица может оказаться на скамье подсудимых

Колумбийская певица Шакира может предстать перед судом в Испании из‑за возможных обвинений в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает газета Euro Weekly News.

По данным издания, местная прокуратура обвиняет певицу в шести налоговых преступлениях на общую сумму 14,5 млн евро. Утверждается, что она не платила налоги с 2012 по 2014 годы.

Шакира объяснила, что все это время проживала на Багамских островах и только «время от времени» посещала Испанию. Однако слова певицы опровергли налоговые инспекторы: по их данным, в течение этого периода артистка проживала в Испании больше 183 дней в году. Этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом страны.

После трех лет расследования судья пришел к выводу, что имеются достаточные основания, чтобы Шакира предстала перед судом. По информации издания, исполнительница не сможет избежать судебного разбирательства, если только не пойдет на сделку со стороной обвинения. В случае признания ее виновной, певице может грозить тюремное заключение.

В 2019 году Шакира впервые дала показания в суде города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона по делу о возможной неуплате налогов.