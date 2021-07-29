Правительство предложило ввести в вузах курсы по киберспорту

Правительство планирует до конца 2022 года ввести в некоторых российских вузах программы в области киберспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту» развития интернет-технологий в России, которую утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Речь идет о курсах по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента. До 2024 года на всю программу выделят 17,6 млрд рублей, из них 8,6 млрд — из федерального бюджета, говорится в документе.

Идею внедрения в вузах киберспортивных дисциплин правительству предложил «Ростелеком». В компании считают, что компьютерные игры способны «развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности».

В разработке «дорожной карты» также приняли участие федеральные органы исполнительной власти и АНО «Диалог». Гендиректор организации Алексей Гореславский назвал внедрение киберспорта в вузах «ответом на запрос общества».

Разработчики инициативы подчеркивают, что киберспорту обучают мировые вузы: например, в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском и Нью-Йоркском университетах преподают курсы по игре StarCraft.