В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который снял Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо», «Талли»). Картина станет продолжением культовых картин 1980-х.
Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда.
Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями, сталкиваются с мистическими и необычными явлениями. Чтобы справиться с ними, жителям города потребуется помощь — ее они, вероятно, найдут у Рэя Стентса.
Фильм выйдет на экраны 10 ноября 2021 года. В нем появятся Финн Вулфард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Рассказ служанки»), Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Пол Радд, Селеста О’Коннор и Энни Поттс.
Идея картины зародилась еще на рубеже 1980-1990-х годов во время работы над «Охотниками за приведениями 2», однако всерьез за нее взялись только в последние годы. Изначально премьера ленты должна была состояться летом 2020 года, однако из‑за пандемии была перенесена.