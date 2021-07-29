В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который снял Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо», «Талли»). Картина станет продолжением культовых картин 1980-х.

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Кэлли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда.

Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями, сталкиваются с мистическими и необычными явлениями. Чтобы справиться с ними, жителям города потребуется помощь — ее они, вероятно, найдут у Рэя Стентса.