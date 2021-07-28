перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл. Ему было 72 года Вчера в 23:52
В Калифорнии во время показа фильма «Судная ночь навсегда» началась стрельба. Один человек погиб Вчера в 23:16
Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард» Вчера в 23:02
Участница Pussy Riot Анна Кузьминых сообщила об угрозах со стороны «Мужского государства» Вчера в 22:41
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать отели из‑за лесных пожаров Вчера в 22:00
Мем «Виноватый опоссум»/Know Your Meme Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя
Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя Вчера в 21:20
Карельские петроглифы признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Вчера в 21:15
Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом в Белом доме Вчера в 21:11
Обыск у главреда The Insider, смерть Джои Джордисона из Slipknot и другие новости дня Вчера в 21:04 Дайджест
Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Его выход певица не анонсировала Вчера в 20:21
Giorgio Trovato/Unsplash Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19
Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19 Вчера в 19:48
Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу» Вчера в 19:28
МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках. Им запретят въезд в Россию Вчера в 19:08
В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью Вчера в 19:07
На фестивале St. Fields выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company Вчера в 18:38
Wikimedia Commons Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan
Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan Вчера в 17:55
Netflix выпустит сериал, основанный на постах твиттер-аккаунта. Страницу ведет вымышленная тусовщица Вчера в 17:49
Минюст внепланово проверит организаторов «Тотального диктанта» на «соблюдение законодательства» Вчера в 17:15
Платки, тюрбаны, халаты: новая вечеринка от Powerhouse пройдет в восточном стиле Вчера в 17:02
Тренер немецкой дзюдоистки надавал ей пощечин перед боем на Олимпиаде. Она назвала это ритуалом Вчера в 16:48
Отключить рекламу

В Калифорнии во время показа фильма «Судная ночь навсегда» началась стрельба. Один человек погиб

Дарья Мельникова
Вчера в 23:16

В городе Корона, штат Калифорния во время показа фильма «Судная ночь навсегда» 20-летний Джозеф Хименес расстрелял зрителей. Об этом сообщает NME.

В результате стрельбы на месте погибла 18-летняя Райли Гудрич, а 19-летний Энтони Барахас получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице под постоянным наблюдением врачей.

Местная полиция подтвердила, что Хименес был арестован по обвинению в убийстве, покушении на убийство и воровстве. В настоящее время он содержится под залогом в размере 2 млн долларов.

Сотрудница кинотеатра Кайлин Диллон, которая не работала в момент инцидента, сообщила, что в ночь стрельбы «никто, очевидно, не слышал выстрела».

«Я знаю, что у нас ежедневно проверяют сумки, и, к сожалению, я не уверена, пропустили ли его или он пронес оружие в кобуре на поясе», — добавила она.

Это не первый раз, когда происходят преступления, связанные с франшизой «Судная ночь». Так, в 2016 году в течении нескольких дней 19-летний Джонатан Круз расстреливал людей в Индианаполисе, говоря, что хочет устроить «чистку» (дословный перевод оригинального названия фильма).

В 2018 году двое мужчин подрались на показе «Судная ночь. Начало» из‑за места в кинотеатре. Один мужчина пырнул другого ножом. Пострадавший получил колотую рану глубиной в шесть дюймов, но остался жив.

Первый фильм «Судной ночи» вышел в 2013 году. По сюжету американское правительство решает провести «судную ночь» — 12-часовой марафон беззакония, когда граждане вправе делать все, что захотят. Социальный эксперимент направлен на то, чтобы люди выплеснули накопившиеся за год эмоции, а после «судной ночи» наступил мир без преступлений и насилия.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить