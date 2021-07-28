В Калифорнии во время показа фильма «Судная ночь навсегда» началась стрельба. Один человек погиб

В городе Корона, штат Калифорния во время показа фильма «Судная ночь навсегда» 20-летний Джозеф Хименес расстрелял зрителей. Об этом сообщает NME.

В результате стрельбы на месте погибла 18-летняя Райли Гудрич, а 19-летний Энтони Барахас получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице под постоянным наблюдением врачей.

Местная полиция подтвердила, что Хименес был арестован по обвинению в убийстве, покушении на убийство и воровстве. В настоящее время он содержится под залогом в размере 2 млн долларов.

Сотрудница кинотеатра Кайлин Диллон, которая не работала в момент инцидента, сообщила, что в ночь стрельбы «никто, очевидно, не слышал выстрела».

«Я знаю, что у нас ежедневно проверяют сумки, и, к сожалению, я не уверена, пропустили ли его или он пронес оружие в кобуре на поясе», — добавила она.

Это не первый раз, когда происходят преступления, связанные с франшизой «Судная ночь». Так, в 2016 году в течении нескольких дней 19-летний Джонатан Круз расстреливал людей в Индианаполисе, говоря, что хочет устроить «чистку» (дословный перевод оригинального названия фильма).

В 2018 году двое мужчин подрались на показе «Судная ночь. Начало» из‑за места в кинотеатре. Один мужчина пырнул другого ножом. Пострадавший получил колотую рану глубиной в шесть дюймов, но остался жив.

Первый фильм «Судной ночи» вышел в 2013 году. По сюжету американское правительство решает провести «судную ночь» — 12-часовой марафон беззакония, когда граждане вправе делать все, что захотят. Социальный эксперимент направлен на то, чтобы люди выплеснули накопившиеся за год эмоции, а после «судной ночи» наступил мир без преступлений и насилия.