В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью

В Москве открылся первый инклюзивный коворкинг Everland для специалистов с инвалидностью при поддержке «Билайна». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба бренда компании «ВымпелКом».

Центр расположился на улице Бауманская, дом 6. Рабочие места в нем подходят для сотрудников с разными видами инвалидности. В ближайшее время в коворкинге планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих.

В рамках профилактики антиковидных мер была разработана система онлайн-бронирований переговорных с необходимым оборудованием и рабочих мест на 30 человек. Для людей с инвалидностью центр будет бесплатным по предварительной записи на платформе Everland.