перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Его выход певица не анонсировала 20:21
Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19 19:48
Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу» 19:28
МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках. Им запретят въезд в Россию 19:08
В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью 19:07
На фестивале St. Fields выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company 18:38
Wikimedia Commons Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan
Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan 17:55
Netflix выпустит сериал, основанный на постах твиттер-аккаунта. Страницу ведет вымышленная тусовщица 17:49
Минюст внепланово проверит организаторов «Тотального диктанта» на «соблюдение законодательства» 17:15
Платки, тюрбаны, халаты: новая вечеринка от Powerhouse пройдет в восточном стиле 17:02
Тренер немецкой дзюдоистки надавал ей пощечин перед боем на Олимпиаде. Она назвала это ритуалом 16:48
В Петербурге вынесли первый приговор из‑за сбитого электросамокатом ребенка 16:42
Высшая ступень эволюции: Адам Драйвер превратился в кентавра в рекламе парфюма Burberry 16:35
Кадр из фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера»
Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера» 15:55
В Saperavi Café появились традиционные грузинские блюда с растительным мясом 15:52
Боб Оденкерк упал в обморок на съемках сериала «Лучше звоните Солу». Его госпитализировали 15:34
Петербургский политик предложили запустить в России вагоны метро для женщин 15:15
HBO Max сделает из продолжения «Секса в большом городе» новое многосезонное шоу 14:50
В Instagram новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию 14:46
@lights.are.off/TikTok Тиктокер снимает хорроры с персонажами поп-культуры. Опасайтесь зомби-миньонов и Соника-маньяка!
Тиктокер снимает хорроры с персонажами поп-культуры. Опасайтесь зомби-миньонов и Соника-маньяка! 14:17
Отключить рекламу

В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:07

В Москве открылся первый инклюзивный коворкинг Everland для специалистов с инвалидностью при поддержке «Билайна». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба бренда компании «ВымпелКом».

Центр расположился на улице Бауманская, дом 6. Рабочие места в нем подходят для сотрудников с разными видами инвалидности. В ближайшее время в коворкинге планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих.

В рамках профилактики антиковидных мер была разработана система онлайн-бронирований переговорных с необходимым оборудованием и рабочих мест на 30 человек. Для людей с инвалидностью центр будет бесплатным по предварительной записи на платформе Everland.

Сооснователь Everland Елена Мартынова рассказала, что подобный коворкинг поможет людям с инвалидностью начать работать без инфраструктурных барьеров. В нем посетители смогут получить знания в определенных специальностях и попрактиковаться.

По данным сервиса «Если быть точным», в Москве и области более 355 тыс. трудоспособных людей с инвалидностью. Однако более четырех месяцев в году из них работают лишь 27%, хотя высшее и среднее специальное образование ежегодно получают 8 тыс. человек с инвалидностью.

Внутренняя оценка Everland показала, что у большинства соискателей (95%) уровень профессиональных навыков не соответствует требованиям открытого рынка труда.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Вымпелком
Люди
Елена Мартынова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить