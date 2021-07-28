В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью

В Москве открылся первый инклюзивный коворкинг Everland для специалистов с инвалидностью при поддержке «Билайна». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба бренда компании «ВымпелКом».
Центр расположился на улице Бауманская, дом 6. Рабочие места в нем подходят для сотрудников с разными видами инвалидности. В ближайшее время в коворкинге планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону ожидания для сопровождающих.
В рамках профилактики антиковидных мер была разработана система онлайн-бронирований переговорных с необходимым оборудованием и рабочих мест на 30 человек. Для людей с инвалидностью центр будет бесплатным по предварительной записи на платформе Everland.
Сооснователь Everland Елена Мартынова рассказала, что подобный коворкинг поможет людям с инвалидностью начать работать без инфраструктурных барьеров. В нем посетители смогут получить знания в определенных специальностях и попрактиковаться.
По данным сервиса «Если быть точным», в Москве и области более 355 тыс. трудоспособных людей с инвалидностью. Однако более четырех месяцев в году из них работают лишь 27%, хотя высшее и среднее специальное образование ежегодно получают 8 тыс. человек с инвалидностью.
Внутренняя оценка Everland показала, что у большинства соискателей (95%) уровень профессиональных навыков не соответствует требованиям открытого рынка труда.