Netflix выпустит сериал, основанный на постах твиттер-аккаунта. Страницу ведет вымышленная тусовщица

Страница появилась в 2016 году и ведется от лица вымышленной взрослой женщины по имени Дайан Данбровски, которая настолько любит вечеринки, что вся ее жизнь состоит только из них.

Netflix заказал мультсериал, основанный на постах из аккаунта в твиттере под названием Chicago Party Aunt. Проект будет рассчитан на взрослую аудиторию, пишет Variety.

По легенде, Данбровски не хочет взрослеть, но она очень любит помогать людям. Она берет под свое крыло племянника Дэниела, который отказался от учебы в Стэнфорде и уехал в Чикаго, чтобы понять, чего он хочет от жизни.

В сериале будет 16 эпизодов, каждый из которых длится 30 минут. Первые восемь серий выйдут на стриминговой платформе 17 сентября.

Дайан Данбровски придумал актер Крис Уитаске, известный по роли в ромкоме «Любовь» от Netflix. В этот раз он сыграет Курта — бывшего мужа Дайан, который до сих пор влюблен в нее. Анимацию на себя возьмет студия Titmouse («Большой рот», «Кадровая служба»).

Главных героев проекта озвучат Лорен Эш и Рори О’Мэлли. Ру Пол станет голосом начальника Дайан Гидеона, Джилл Талли — сестры любительницы тусовок Бонни, Айк Баринхольц — мужа Бонни.