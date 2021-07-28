Тренер немецкой дзюдоистки надавал ей пощечин перед боем на Олимпиаде. Она назвала это ритуалом

Тренер немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос перед решающим боем в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио мощно встряхнул спортсменку, а затем несколько раз ударил ее по лицу.
Этот момент попал на видео, и оно сразу же стало вирусным в твиттере. Ролик, который выложила пользовательница @michaljadczak, набрал 7,2 млн просмотров и 8400 репостов за сутки с момента публикации. Многие стали шутить над ситуацией, но были и те, кто не оценил жестокость тренера.
После внимания пользователей спортсменке пришлось объяснить эту сцену. Она опубликовала пост с тем же роликом и объяснила, что пощечина — это ритуал, с помощью которого тренер немецкой сборной пытается настроить спортсменов на победу. Однако Мартина все же проиграла бой и вышла из соревнований.
«Похоже, этого было недостаточно. <…> Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я прошу, чтобы меня разогреть», — написала дзюдоистка.