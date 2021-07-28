В Saperavi Café появились традиционные грузинские блюда с растительным мясом

«Впервые в истории грузинских ресторанов Москвы. Хинкали, люля кебаб, кубдари, лапшеби и шаурма — все самое любимое и смачное, теперь и стопроцентно веганское», — отметили в Saperavi Café.

В меню сети ресторанов Saperavi Café появился раздел традиционных грузинских блюд, приготовленных на основе растительного мяса. Об этом « Афише Daily » рассказали представители проекта.

Владелица Saperavi Café Хатуна Колбая отметила, что ее заведение всегда старается учитывать мировые тренды питания, поэтому вопрос о введении блюд с растительным мясом назрел давно.

«Производителя растительного мяса из бобовых нашли в Белгородской области, провели множество дегустаций и фокус-групп — и вот постоянный веганский раздел грузинских блюд появился в меню», — отметила она.