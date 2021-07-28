S7 объявила о создании нового лоукостера в России

S7 Group создаст новую бюджетную авиакомпанию, которая начнет полеты в июле 2022 года. Об этом сообщила акционер компании, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, передает РБК.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию, — объявила Филева на пресс-конференции. — Это будут межрегиональные перелеты, минуя Москву. Мы сейчас будем вести переговоры с аэропортами».

Маршрутная сеть лоукостера пока не раскрывается, как и его название. Известно, что он будет создан отдельно от S7, но их будет связывать общий акционер.

Выполнять рейсы перевозчик планирует на самолетах Airbus A320neo на 186 кресел.

Проект будет реализован на базе бывшей авиакомпании «Глобус». Новую компанию возглавит директор по стратегии S7 Григорий Давыдов.

На данный момент в России есть только один лоукостер — авиакомпания «Победа». Это «дочка» «Аэрофлота», которая работает с сентября 2014 года.