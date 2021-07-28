Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт: Hulu представил трейлер сериала «Убийства в одном здании»

Ролик представляет героев, которые пытаются раскрыть загадочное убийство, произошедшее в их многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде. О ходе своего расследования трое энтузиастов решают рассказывать в подкасте.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер комедийного сериала «Убийства в одном здании», главные роли в котором исполнили Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Collider отмечает, что шоу сочетает в себе «электричество классического криминального триллера» с комедийной составляющей и неожиданными шутками. Разработкой проекта занимаются сам Мартин и Джон Хоффман.

Режиссируют эпизоды «Убийств в одном здании» Джейми Бэббит, Шериен Дабис, Джиллиан Робеспьер и Джон Скардино. В сериале появляются, помимо исполнителей главных ролей, Натан Лэйн, Джейн Линч, певец Стинг, Аарон Домингес, Ванесса Аспиллага и Райан Бруссард.

Первые три серии шоу можно будет посмотреть на Hulu 31 августа. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по вторникам. В первом сезоне запланировано десять серий.