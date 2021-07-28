Экс-солистка «Ленинграда» намерена взыскать 19,5 млн рублей с Сергея Шнурова за исполнение ее песен

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс подала в суд на Сергея Шнурова. Певица обвиняет коллегу в незаконном исполнении ее песен и хочет взыскать с него 19,5 млн рублей компенсации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Лалаяна.

По словам защитника, «Ленинград» продолжает исполнять 39 треков, права на которые имеет Вокс. Среди них — такие хиты, как «Лабутены», «Плачу» и «Сумка», пояснил Лалаян. Адвокат отметил, что Вокс уже пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке.

«В ответ на нашу претензию нам прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс. Согласно документу, за каждую из песен ей было выплачено по 1 тыс. рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа», — рассказал представитель певицы.

Алиса Вокс была участницей рок-коллектива «Ленинград» с 2012 по 2016 год. При ее участи были записаны в том числе самые популярные треки группы, в частности, «Экспонат» и «В Питере — пить».