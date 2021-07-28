В Москве и Петербурге появились авторские аудиогиды для прогулок с собаками

Экскурс-бюро № 1 и бренд Cesar разработали серию авторских аудиогидов для прогулок с собаками по Москве и Петербургу. Экскурсии можно бесплатно послушать на платформе Izi.travel. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Владельцам животных предложили прогуляться по четырем маршрутам в Москве и по одному в Петербурге. Каждый тур заканчивается в pet-friendly ресторане, где собакам бесплатно принесут миску для воды и порцию корма.

В создании маршрутов и аудиогидов поучаствовали инфлюенсеры: основатель Mint Models и диджей Юлия Селезнева, совладелица сети парикмахерских Birdie Ксения Туманова, актриса Кристина Чичерина, продюсер Егор Васильев и журналистка Яна Посадская.

«Гиды в обоих городах рассказывают не только об исторических объектах, встречающихся на пути, но и о том, как среди этих достопримечательностей в разные века жили собаки, какие героические поступки они совершали, как попадали в книгу рекордов Гиннеса и как вдохновляли на создание произведений искусства», — рассказали инициаторы проекта.

Тур от Юлии Селезневой проходит по Сретенке, Большому Головину переулку, Трубной улице, Цветному бульвару и заканчивается в пабе «Свинья & Роза». Во время этой прогулки можно узнать об изобретении ошейника, жизни собак в Древней Греции и первой выставке в Москве.

Маршрут Ксении Тумановой пролегает по Петровскому бульвару, Большой Дмитровке и скверу Майи Плисецкой. Его финальной точкой становится кафе «Телебистро». Гид расскажет о становлении пород, первой серии марок с собаками и знаменитых аристократах-собаководах.

Экскурсия Кристины Чичериной называется «Дама с собачкой» — она предлагает пройтись по Патриаршим и Большой Никитской и узнать о прототипе рассказа Антона Чехова, любимой породе Пабло Пикассо, звездных псах Голливуда и знаменитом «Собачьем вальсе».

Путешествие Егора Васильева окажется самым длинным в коллекции и продлится почти час. По пути от Большой Садовой до кафе Table аудиогид расскажет о собаках-рекордсменах книги Гиннеса, первом псе Маяковского и собаке-сапере Джульбарсе.

Петербургским любителям собак создатели проекта и Яна Посадская советуют погулять по Лопухинскому саду, улицах Академика Павлова, Профессора Попова и Чаплыгина, набережной Карповки, а в финале заглянуть в пиццерию «Мастер и Маргарита».

Эта экскурсия позволит узнать, какая собака была фаворитом Петра I, кто первым в мире запустил телеканал для собак и как певец Федор Шаляпин дрессировал бульдога. Закончится тур около легендарного арт-кафе «Бродячая собака», любимого в том числе Всеволодом Мейерхольдом.