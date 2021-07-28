перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт: Hulu представил трейлер сериала «Убийства в одном здании» 2:18
Экс-солистка «Ленинграда» намерена взыскать 19,5 млн рублей с Сергея Шнурова за исполнение ее песен 1:42
В сети появился трейлер фильма Пола Шрейдера «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком 1:24
В Москве и Петербурге появились авторские аудиогиды для прогулок с собаками 0:56
Daniel van den Berg/Unsplash В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили Ниццу и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили Ниццу и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ Вчера в 23:56
Краснодарский суд попросил Роскомнадзор заблокировать издание «Прайм Крайм» о ворах в законе Вчера в 23:08
Восьмилетняя девочка сдала экзамены в МГУ имени Ломоносова Вчера в 23:02
«Огонь, выйди вон»: Покрас Лампас представил новую работу — оберег деревянного культурного наследия Вчера в 22:19
Вышел тизер десятого сезона «Американской истории ужасов». В нем — пугающие пришельцы Вчера в 22:02
Певица Сверкай выпустила серию татуировок и показала их в новом клипе Вчера в 21:37
Фанат Сектора/YouTube Premier выпустил документальный фильм о лидере «Сектора газа». Он называется «Хой с тобой»
Premier выпустил документальный фильм о лидере «Сектора газа». Он называется «Хой с тобой» Вчера в 20:57
Исторические победы российских олимпийцев, отечественный Booking и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
«За гранью добра и зла»: конькобежка Журова раскритиковала участие трансгендерных людей в Олимпиаде Вчера в 20:02
KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Future и 21 Savage Вчера в 19:07
«ОВД-Инфо» опубликовал годовой отчет. За 2020-й проект поддержали 77 тыс. человек Вчера в 18:52
В Беларуси сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистскими Вчера в 18:26
Юрий Сапрыкин/«ВКонтакте» Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди»
Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди» Вчера в 18:20
Минздрав: каждый 50-й москвич страдает психическим расстройством Вчера в 17:36
Российские власти хотят создать отечественный аналог Booking.com Вчера в 17:26
На ВИП-пляже в Сочи предлагали спасать утопающих за 800 рублей. Позже прейскурант убрали Вчера в 16:56
Отключить рекламу

В Москве и Петербурге появились авторские аудиогиды для прогулок с собаками

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Экскурс-бюро № 1 и бренд Cesar разработали серию авторских аудиогидов для прогулок с собаками по Москве и Петербургу. Экскурсии можно бесплатно послушать на платформе Izi.travel. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Владельцам животных предложили прогуляться по четырем маршрутам в Москве и по одному в Петербурге. Каждый тур заканчивается в pet-friendly ресторане, где собакам бесплатно принесут миску для воды и порцию корма.

В создании маршрутов и аудиогидов поучаствовали инфлюенсеры: основатель Mint Models и диджей Юлия Селезнева, совладелица сети парикмахерских Birdie Ксения Туманова, актриса Кристина Чичерина, продюсер Егор Васильев и журналистка Яна Посадская.

«Гиды в обоих городах рассказывают не только об исторических объектах, встречающихся на пути, но и о том, как среди этих достопримечательностей в разные века жили собаки, какие героические поступки они совершали, как попадали в книгу рекордов Гиннеса и как вдохновляли на создание произведений искусства», — рассказали инициаторы проекта.

Тур от Юлии Селезневой проходит по Сретенке, Большому Головину переулку, Трубной улице, Цветному бульвару и заканчивается в пабе «Свинья & Роза». Во время этой прогулки можно узнать об изобретении ошейника, жизни собак в Древней Греции и первой выставке в Москве.

Маршрут Ксении Тумановой пролегает по Петровскому бульвару, Большой Дмитровке и скверу Майи Плисецкой. Его финальной точкой становится кафе «Телебистро». Гид расскажет о становлении пород, первой серии марок с собаками и знаменитых аристократах-собаководах.

Экскурсия Кристины Чичериной называется «Дама с собачкой» — она предлагает пройтись по Патриаршим и Большой Никитской и узнать о прототипе рассказа Антона Чехова, любимой породе Пабло Пикассо, звездных псах Голливуда и знаменитом «Собачьем вальсе».

Путешествие Егора Васильева окажется самым длинным в коллекции и продлится почти час. По пути от Большой Садовой до кафе Table аудиогид расскажет о собаках-рекордсменах книги Гиннеса, первом псе Маяковского и собаке-сапере Джульбарсе.

Петербургским любителям собак создатели проекта и Яна Посадская советуют погулять по Лопухинскому саду, улицах Академика Павлова, Профессора Попова и Чаплыгина, набережной Карповки, а в финале заглянуть в пиццерию «Мастер и Маргарита».

Эта экскурсия позволит узнать, какая собака была фаворитом Петра I, кто первым в мире запустил телеканал для собак и как певец Федор Шаляпин дрессировал бульдога. Закончится тур около легендарного арт-кафе «Бродячая собака», любимого в том числе Всеволодом Мейерхольдом.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить