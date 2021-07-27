На VIP-пляже в Сочи предлагали спасать утопающих за 800 рублей. Позже прейскурант убрали

Пляж находится у серф-станции Voda возле четырехзвездочного отеля «Жемчужина». Вход на «VIP-территорию повышенной комфортности» обойдется в 3500–7000 рублей в день в зависимости от места размещения на пляже.

Турист в Сочи обнаружил частный пляж, где предлагали услугу «Спасение на воде» за 800 рублей. Спасательный жилет, судя по прейскуранту, отдыхающим предоставляли бесплатно, пишет «Югополис».

В разговоре с изданием «Подъем» представители Voda заявили, что это обычная практика, а позже назвали прейскурант ошибкой и пообещали уничтожить. Маркетолог, составивший «неправильное объявление», уже уволен.

«Это ошибка. Серф-станция не имеет отношения к спасению тонущих, за спасение отвечают спасатели пляжа. И оно бесплатно согласно закону РФ. Услуги „спасение на воде“ у серф-станции нет», — сказали в организации.

По информации РИА «Новости», администрация Сочи проверила прейскурант. Табличку отредактировали, а с арендатором пляжа провели разъяснительную беседу о том, что ограничение свободного прохода к морю недопустимо. Пресс-служба администрации назвала платное спасение утопающих «проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».