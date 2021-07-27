В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты

В Петербурге в ближайшие дни вновь откроют фуд-корты. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, рассказала «Фонтанка».

«Мы с Роспотребнадзором неоднократно проводим технические комментарии. Сейчас у нас все практически согласовано. Понятно, что сейчас мы согласовываем саму дату, но ожидаем со дня на день. Рассчитываем по динамике заболеваемости, если она не будет увеличиваться, то в ближайшие дни», — сказал Ситов.

По словам чиновника, фуд-корты возобновят работу с определенными условиями. На входах и выходах должны будут стоять сотрудники, которые будут контролировать поток посетителей. Территорию фуд-кортов, по словам Ситова, необходимо будет ограничить.

«Это позволит осуществлять термометрию на выходе, контролировать наполняемость фуд-кортов и в крайнем случае, если будет превышать ту норму, которую мы с бизнесом обсудили, а это 4 кв. м на человека, прекратить доступ», — добавил он.

Ситов отметил, что также Роспотребнадзор согласовал такие меры предосторожности как использование только одноразовой посуды, максимально бесконтактная оплата, наличие там, где это возможно, либо бактерицидных облучателей, либо повышенного воздухообмена, и вакцинация персонала.