перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты 2:36
В 2023 году киностудия Universal Pictures запустит новую трилогию «Экзорцист» 2:04
Москвич потребовал от «Макдоналдса» два млн рублей из‑за падения с лестницы в ресторане 1:07
В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с аутизмом 0:21
Meruyert Gonullu/Pexels Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди
Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди Вчера в 23:36
Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия-Неман» в Калининградской области Вчера в 23:34
В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери» Вчера в 23:09
Роскомнадзор заблокировал Genius — крупнейший сайт с текстами песен Вчера в 22:19
Венгрия откроет свободный въезд в страну вакцинированным россиянам Вчера в 21:43
Team Coco/YouTube Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья
Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья Вчера в 21:14
МакSим вышла из комы, Showtime выпустил трейлер «Декстера» и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
На Олимпиаде в Токио впервые прошли соревнования по скейтбордингу. На них победила 13-летняя японка Вчера в 20:05
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность» Вчера в 19:23
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19 Вчера в 19:02
Dimitris Vetsikas/Pixabay В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным
В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным Вчера в 18:47
78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма Вчера в 18:31
Фестиваль Signal подвел итоги арт-колла Вчера в 18:14
Бен Аффлек вновь стал героем мема о грусти. На этот раз — во время отдыха на яхте с Джей Ло Вчера в 17:50
Pink предложила оплатить штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини Вчера в 17:19
Jamie Squire/Getty Images Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете
Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете Вчера в 17:04
Отключить рекламу

В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:36

В Петербурге в ближайшие дни вновь откроют фуд-корты. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, рассказала «Фонтанка».

«Мы с Роспотребнадзором неоднократно проводим технические комментарии. Сейчас у нас все практически согласовано. Понятно, что сейчас мы согласовываем саму дату, но ожидаем со дня на день. Рассчитываем по динамике заболеваемости, если она не будет увеличиваться, то в ближайшие дни», — сказал Ситов.

По словам чиновника, фуд-корты возобновят работу с определенными условиями. На входах и выходах должны будут стоять сотрудники, которые будут контролировать поток посетителей. Территорию фуд-кортов, по словам Ситова, необходимо будет ограничить.

«Это позволит осуществлять термометрию на выходе, контролировать наполняемость фуд-кортов и в крайнем случае, если будет превышать ту норму, которую мы с бизнесом обсудили, а это 4 кв. м на человека, прекратить доступ», — добавил он.

Ситов отметил, что также Роспотребнадзор согласовал такие меры предосторожности как использование только одноразовой посуды, максимально бесконтактная оплата, наличие там, где это возможно, либо бактерицидных облучателей, либо повышенного воздухообмена, и вакцинация персонала.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить