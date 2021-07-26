Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди

Владимир Путин подписал указ, который предполагает, что дети с инвалидностью и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в заведениях общепита и других учреждениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ 1992 года «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».

В нем говорится, что инвалиды I и II групп должны обслуживаться без очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население.

Детей с особенностями здоровья и их сопровождающих будут также принимать без очереди руководители или другие должностные лица предприятий, учреждений и организаций.