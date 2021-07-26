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На Олимпиаде в Токио впервые прошли соревнования по скейтбордингу. На них победила 13-летняя японка

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

На Олимпиаде в Токио впервые прошли соревнования по скейтбордингу. На них победила 13-летняя японка Момидзи Нисия. Об этом сообщил Kyodo News. Более юные спортсмены выигрывали в истории Игр лишь дважды — в 1936 и 1960 годах.

Нисия стала первой олимпийской чемпионкой по уличному скейтбордингу. На момент победы ей было 13 лет и 330 дней. В аналогичной мужской дисциплине днем ранее победил также представитель Японии — 22-летний Юто Хоригоме.

Соперницами Нисии были 13-летняя бразильянка Раисса Леал (она выиграла серебро) и другая японка — 16-летняя Фуна Накаяма (она завоевала бронзу). Медалистами в мужском разряде стали бразильянец Келвин Коэфлер (серебро) и американец Джаггер Итон (бронза).

«Я не думала, что смогу победить, но все болели за меня, поэтому я рада, что смогла найти свой грув. Я не слишком переживала из‑за медали. Здорово, что я смогла её получить», — заявила после победы Нисия.

Скейтбордистка вошла в тройку самых молодых победителей Олимпийских игр. В 1936 году в прыжках с трамплина победила американка Марджори Гестринг, ей было 13 лет и 268 дней. В 1960 году в академической гребле в парных двойках выиграл Клаус Зерт, ему было 13 лет и 283 дня.

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