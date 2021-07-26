На Олимпиаде в Токио впервые прошли соревнования по скейтбордингу. На них победила 13-летняя японка Момидзи Нисия. Об этом сообщил Kyodo News. Более юные спортсмены выигрывали в истории Игр лишь дважды — в 1936 и 1960 годах.

Нисия стала первой олимпийской чемпионкой по уличному скейтбордингу. На момент победы ей было 13 лет и 330 дней. В аналогичной мужской дисциплине днем ранее победил также представитель Японии — 22-летний Юто Хоригоме.