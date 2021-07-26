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В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:23

В Госдуме предложили внести в российские паспорта пятую графу — «национальность». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, малочисленные коренные народы хотели бы иметь такой пункт в удостоверении личности. Пока граждане могут получить только вкладыш к паспорту, подтверждающий их происхождение. «Формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет», — уточнил Гильмутдинов.

Он также добавил, что в комитете неоднократно проходили обсуждения о возвращении графы «национальность» в паспорт. В «Единой России» заявили, что идея о новой графе в фракции не обсуждалась.

Политолог Глеб Павловский счел такую инициативу популизмом перед выборами в Госдуму. Он также предположил, что подобная графа может привести к конфликтам между людьми разной этнической принадлежности.

Бывший депутат Думы третьего созыва от Союза правых сил Борис Надеждин рассказал, что в 2002 году лично вычеркнул графу «национальность» из удостоверения личности гражданина РФ. По его словам, по Конституции каждый вправе свободно определять и указывать свою национальность, а эта графа использовалась для того, чтобы навязывать людям определенную принадлежность. Надеждин также напомнил, что сейчас граждане республик могут указывать подобную информацию во вкладыше «паспорта национальных республик».

Писатель и публицист Евгений Норин считает, что новая графа в паспорте «приведет к лучшему пониманию того, кто мы такие, что у нас в стране происходит, из каких частей народ состоит».

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