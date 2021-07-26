В мультфильме Disney впервые появился небинарный персонаж

В детском мультсериале «The Owl House» («Дом совы») студии Disney впервые появился небинарный герой. Их зовут Рейн Висперс, и они не относятся ни к мужскому, ни к женскому гендеру, пишет The Independent.
Впервые Рейн появился в «Доме совы» в эпизоде от 24 июля. Они лидер клана Бардов и друг ведьмы Иды. Все герои обращаются к Рейну с помощью местоимения they («они» или «их»).
Персонажа озвучивает небинарный актер Ави Рок. По словам Рока, возможность сыграть роль такого персонажа было их мечтой, ставшей реальностью.
Создательница мультсериала Дана Террас заявила, что изначально некоторые представители Disney были против появления квир-персонажей в сюжете «Дома совы». Сейчас руководство студии полностью ее поддерживает.
«Дом совы» выходит с января 2020 года и рассказывает о приключения подростка по имени Лус. Девочка собирается поехать в летний лагерь, но вместо этого попадает в альтернативную реальность — Магический мир. Ей предстоит освоить колдовство и подружится с другими ведьмами загадочной вселенной.