В мультфильме Disney впервые появился небинарный персонаж

В детском мультсериале «The Owl House» («Дом совы») студии Disney впервые появился небинарный герой. Их зовут Рейн Висперс, и они не относятся ни к мужскому, ни к женскому гендеру, пишет The Independent.

Впервые Рейн появился в «Доме совы» в эпизоде от 24 июля. Они лидер клана Бардов и друг ведьмы Иды. Все герои обращаются к Рейну с помощью местоимения they («они» или «их»).

Персонажа озвучивает небинарный актер Ави Рок. По словам Рока, возможность сыграть роль такого персонажа было их мечтой, ставшей реальностью.