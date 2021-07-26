В «Художественном» пройдет премьера фильма-балета «Ночь нежна» Бориса Эйфмана

31 июля в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма «Ночь нежна». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.
«Ночь нежна» — экранная версия балета «Up & Down», поставленного по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Съемки проходили в Петербурге в 2016 году, режиссером выступил Борис Эйфман. Российская премьера фильма будет приурочена к юбилею хореографа. Картину для зрителей представит сам режиссер-постановщик.
Премьерный показ начнется в 18.00, билеты можно купить на сайте «Художественного».
Премьера «Up & Down» прошла в январе 2015 года в Петербурге, а затем балет был показан в Париже, Братиславе, Чикаго, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Москве, Монте-Карло, Лондоне и других городах. В 2016-м за исполнение главных ролей в спектакле солисты Любовь Андреева и Олег Габышев получили «Золотые маски».