В «Художественном» пройдет премьера фильма-балета «Ночь нежна» Бориса Эйфмана

31 июля в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма «Ночь нежна». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

«Ночь нежна» — экранная версия балета «Up & Down», поставленного по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Съемки проходили в Петербурге в 2016 году, режиссером выступил Борис Эйфман. Российская премьера фильма будет приурочена к юбилею хореографа. Картину для зрителей представит сам режиссер-постановщик.

Премьерный показ начнется в 18.00, билеты можно купить на сайте «Художественного».