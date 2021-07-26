Кат-сцены из старых видеоигр, улучшенные до 8К с помощью ИИ: познакомьтесь с ютьюб-каналом Upscale

Искусственный интеллект умеет многое, в том числе улучшать качество видео с низким разрешением. Будь то записи фильмов столетней давности, телесериалы 1990-х или даже внутриигровые ролики из классических компьютерных игр — технология масштабирования на базе ИИ способна преобразовать низкокачественный видеоконтент в формат 8К.

Именно такие методы машинного обучения использует автор ютьюб-канала Upscale. С помощью программы Topaz Video Enhance AI (Topaz Gigapixel) он улучшает качество картинки кат-сцен из старых компьютерных игр. Программа использует алгоритм глубокого обучения, который дорисовывает» потерянные пиксели исходного изображения, анализируя видеоданные и интеллектуально адаптируя их.

Последние десять лет вычислительные мощности развивались со стремительной скоростью. Следовательно, улучшалось и качество графики, поэтому свойства роликов из видеоигр пятнадцатилетней давности уже не соответствуют современным требованиям. Картинка выглядит неточной и размытой. Однако после преобразования в Topaz Gigapixel видео уже можно посмотреть на 4K-экране, и оно не будет выглядеть как пиксельный хаос.

На канале Upscale собрано множество улучшенных роликов. Например, интро Kingdom Heart — игра вышла в 2002 году.