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Кат-сцены из старых видеоигр, улучшенные до 8К с помощью ИИ: познакомьтесь с ютьюб-каналом Upscale

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:30

Искусственный интеллект умеет многое, в том числе улучшать качество видео с низким разрешением. Будь то записи фильмов столетней давности, телесериалы 1990-х или даже внутриигровые ролики из классических компьютерных игр — технология масштабирования на базе ИИ способна преобразовать низкокачественный видеоконтент в формат 8К.

Именно такие методы машинного обучения использует автор ютьюб-канала Upscale. С помощью программы Topaz Video Enhance AI (Topaz Gigapixel) он улучшает качество картинки кат-сцен из старых компьютерных игр. Программа использует алгоритм глубокого обучения, который дорисовывает» потерянные пиксели исходного изображения, анализируя видеоданные и интеллектуально адаптируя их.

Последние десять лет вычислительные мощности развивались со стремительной скоростью. Следовательно, улучшалось и качество графики, поэтому свойства роликов из видеоигр пятнадцатилетней давности уже не соответствуют современным требованиям. Картинка выглядит неточной и размытой. Однако после преобразования в Topaz Gigapixel видео уже можно посмотреть на 4K-экране, и оно не будет выглядеть как пиксельный хаос.

На канале Upscale собрано множество улучшенных роликов. Например, интро Kingdom Heart — игра вышла в 2002 году.

А это преобразованное вступление World of Warcraft. В видео также есть сравнение качества до и после.

Еще есть легендарный вступительный ролик Onimusha 3, переделанный в формат 4K. Выглядит не идеально, но более чем достаточно для людей, которым необходимо разобраться в этой части серии игр.

А вот Legacy of Kain: Soul Reaver 1999 года в формате 8K. Сложно поверить, что эта игра была выпущена для PS1.

Сцена с танцем Юны из Final Fantasy X, преобразованная в 8К, также выглядит впечатляюще.

Однако изображения, преобразованные компьютером, не всегда оказываются правдой. Программа может придумывать детали, которых на картинке на самом деле нет, или размазать те, которые есть. Поэтому иногда в зависимости от алгоритма 4K-видео выглядят лучше, чем ролики, улучшенные до 8K.

Качество выше — но точности меньше

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Качество ниже — но точности больше

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