Вышел первый трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»

В рамках Comic-Con авторы «Доктора Кто» презентовали дебютный трейлер 13-го сезона сериала.

Пандемия подтолкнула создателей к тому, чтобы впервые посвятить весь сезон одной истории. Всего выпустят восемь серий, каждая из которых будет главой в общем повествовании.

Главная роль по прежнему за Джоди Уиттакер — это уже третий сезон, где она играет Доктора. В трейлере можно также увидеть Ясмин Кан (Мандип Гилл), Дэна (Джон Бишоп) и Виндера (звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон).