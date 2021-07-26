Вышел первый трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»

В рамках Comic-Con авторы «Доктора Кто» презентовали дебютный трейлер 13-го сезона сериала.
Пандемия подтолкнула создателей к тому, чтобы впервые посвятить весь сезон одной истории. Всего выпустят восемь серий, каждая из которых будет главой в общем повествовании.
Главная роль по прежнему за Джоди Уиттакер — это уже третий сезон, где она играет Доктора. В трейлере можно также увидеть Ясмин Кан (Мандип Гилл), Дэна (Джон Бишоп) и Виндера (звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон).
Новый сезон «Доктора Кто» стартует на телеканале Би-би-си до конца 2021 года, но точная дата пока неизвестна.
«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, который идет с 1963 года. В центре сюжета — приключения Доктора, который путешествует со своими спутниками по разным странам, эпохам и планетам для спасения мира и отдельных людей.