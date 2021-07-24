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Артемий Шерстюк обвинил бар «Интеллигенция» в незаконном использовании его картины

Виктория Шанина
Сегодня в 21:09

Художник Артемий Шерстюк опубликовал в своем инстаграме пост, в котором обвинил московский бар «Интеллигенция» в незаконном использовании его картины. К фото он добавил скриншоты переписки, где сотрудники заведения отвечают на претензию «совершенно не интеллигентно».

Изначально работа Шерстюка находилась во дворе института имени Сурикова. Там он специально оставил картину, чтобы «с ней произошли изменения под влиянием погодных условий». Он отметил, что не хотел бы отдавать свое произведение даром.

На вопрос, согласовывались ли действия бара с администрацией института и студентами, сотрудник «Интеллигенции» ответил, что «хорошие ребята» принесли картину «прямиком с помойки Сурикова». «Да забирай обратно <…> Не место у нас таким художникам», — добавил работник бара.

«Мне после данной истории нет дела до этой злосчастной картинки, но меня несколько не устраивает, что кто‑то от лица заведения может позволять вот так выстраивать диалог и подобные выражения», — заключил Артемий Шерстюк.

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