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Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес снимают фильм в трейлере «Официального конкурса»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:41

Студия Mediapro выпустила трейлер комедии «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Картину сняли аргентинские режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон, сценарий написал Андрес Дюпра. Об этом пишет Variety.

Фильм расскажет о миллиардере, пожелавшем оставить культурный след на закате жизни. Для этого он нанимает режиссера Лолу Куэвас (Крус), которая и должна создать свой шедевр для престижного кинофестиваля. На главные роли она зовет голливудскую звезду Феликса Риверо (Бандерас) и театрального актера Ивана Торреса (Мартинес), которые явно не переносят друг друга.

Феликсу и Ивану придется научиться работать вместе, пока Куэвас помещает их в безумные декорации — в одной из таких нужно неподвижно сидеть под огромной глыбой, подвешенной на проволоке. Сама себя режиссер называет «претенциозной», «развратной» и «гениальной».

Вероятно, «Официальный конкурс» представят на грядущем Венецианском фестивале. Аргентинцы уже приезжали на конкурс в 2015 году с «Почетным гражданином».

Дату выхода фильма в мире и России еще не объявили.

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