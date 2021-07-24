Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес снимают фильм в трейлере «Официального конкурса»

Студия Mediapro выпустила трейлер комедии «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Картину сняли аргентинские режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон, сценарий написал Андрес Дюпра. Об этом пишет Variety.

Фильм расскажет о миллиардере, пожелавшем оставить культурный след на закате жизни. Для этого он нанимает режиссера Лолу Куэвас (Крус), которая и должна создать свой шедевр для престижного кинофестиваля. На главные роли она зовет голливудскую звезду Феликса Риверо (Бандерас) и театрального актера Ивана Торреса (Мартинес), которые явно не переносят друг друга.