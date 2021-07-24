Мэтт Ривз снимет фантастику о медицине вместе с Деймоном Линделофом и Оскаром Шарпом для HBO Max

Мэтт Ривз («Бэтмен»), Деймон Линделоф («Остаться в живых») и Оскар Шарп («Линия Кармана») объединились для создания фантастической драмы о медицине. Сериал под названием «The Human Conditions» («Человеческая ситуация») выйдет на стрим-сервисе HBO Max, пишет Variety.

«Человеческая ситуация» — термин, описывающий условия человеческого существования. Он объединяет определенные характеристики, ключевые события и ситуации, такие как рождение, взросление, эмоциональность, устремления, конфликты и смерть.

Картина будет посвящена молодому британскому доктору. Ему предстоить лечить несуществующие в реальности болезни, в основе которых лежат психологические проблемы.

Линделоф и Ривз выступят в роли сценаристов, а Шарп станет соавтором сценария и режиссером. Продюсировать шоу будут кинокомпании 6th & Idaho, Warner Bros. Television (WBTV) и Brightstar.

Сейчас Мэтт Ривз снимает «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли и несколько смежных проектов для WBTV — драму о Готэме для HBO Max и мультсериал для стриминговой платформы и Cartoon Network. Его студия 6th & Idaho в настоящее время также продюсирует новый драматический сериал для NBC «Ordinary Joe» («Обыкновенный Джо»).