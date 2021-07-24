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NASA и SpaceX объединятся для поисков жизни на спутнике Юпитера

Виктория Шанина
Сегодня в 13:15

Космическое агентство американского правительства НАСА и частная корпорация Илона Маска SpaceX заключили контракт для поисков жизни на спутнике Юпитера. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Миссия Europa Clipper стартует в октябре 2024 года. По задумке тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy доставит научный зонд к ледяному спутнику под названием Европа. Общая стоимость запуска оценивается в 178 млн долларов.

Europa Clipper 45 раз пролетит около Европы, опускаясь до высоты менее 26 километров. Аппарат должен будет сделать снимки поверхности спутника в высоком качестве, определить состав небесного тела, создать карту ледяной коры, найти признаки геологической активности, а также изучить состав и соленость водного океана подо льдом.

Благодаря низкой орбите зонд сможет пролететь через водяной пар, который вырывается из ледяной поверхности Европы на высоту более 100 километров. Анализ этого пара поможет определить, насколько вероятна жизнь в таких условиях.

Ученые предполагают, что Европа — главный кандидат на существование внеземной жизни в Солнечной системе. Под ледяной корой, толщина которой достигает 100 километров, находится океан из жидкой воды. Гравитация Юпитера сжимает и растягивает спутник, подогревая ее недра, что позволяет океану не замерзнуть. В таких условиях могут существовать примитивные микроорганизмы вроде бактерий.

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