Двадцать вместо десяти: Россия удвоит число авиарейсов из Москвы в Минск

Российские власти приняли решение увеличить число авиарейсов в Беларусь. С 1 августа из Москвы в Минск еженедельно будут летать не десять самолетов, как раньше, а двадцать. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Кроме того, в Минск можно будет трижды в неделю улететь из Сочи и Краснодара. Это решение приняли после разговора президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в начале июля — он был посвящен развитию авиасообщения между странами.

Белорусская сторона обсуждала с Путиным увеличение числа рейсов авиакомпании «Белавиа» в российские города, в особенности — в Краснодар и Анапу. Также лидеры стран разговаривали о снятии ограничений по передвижению граждан через границу на автомобилях.

Позднее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в будущем может быть открыто авиасообщение между Беларусью и Крымом, «если это будет выгодно» для общества с экономической точки зрения.