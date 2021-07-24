Майкл Б. Джордан разработает мини-сериал о темнокожем Супермене для HBO Max

Продюсерская компания американского актера Майкла Б. Джордана Outliner Society разработает проект о темнокожем Супермене под названием «Вал-Зод». Его выпустит стриминговый сервис HBO Max. Об этом сообщил Collider.

В данный момент, по информации источников издания, Outliner Society наняла автора, который работает над сценарием. Кто он, журналистам пока не удалось узнать. Изначально проект задумывался как возможный фильм, но сейчас его намереваются сделать мини-сериалом.

Джордан лично будет участвовать в создании шоу — он станет его продюсером. Кроме того, не исключено, что актер снимется в одной из ролей. Правда какого персонажа он может исполнить, не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что другой известный кинематографист — Джей Джей Абрамс — и его компания Bad Robot собираются снять фильм о темнокожем Супермене для Warner Bros. Эта картина представит классическую версию Кларка Кента/Кал-Эла.

Режиссером ленты станет, вероятно, темнокожий постановщик. Абрамс, как отмечают СМИ, выступит в проекте только продюсером. Сценарий проекта разработает культурный критик Та-Нехиси Коутс, она уже занимается текстом будущего фильма.

В сети появлялись слухи о возможном участии Джордана в картине Абрамса, однако актер опроверг их. По данным источников Collinder, Джордан не хотел воплощать историю Кал-Эла, но заинтересован в проекте, основанном на сюжетной линии Вал-Зода.

Вал-Зод — это Супермен с альтернативной планеты Земля-2, один из последних криптонцев, страдающий от агорафобии. Этот персонаж из мультивселенной DC появился в комиксах в 2014 году, его главным противником стала злая версия Кал-Эла.